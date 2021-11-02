Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Подмосковье подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Андрея Новосельцева. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В городе Королеве Московской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника ГУЭБ МВД России Алексея Новосельцева", - сказала она.

Как сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, по подозрению в убийстве задержан житель Подольска, являвшийся знакомым дочери потерпевшего. "По предварительным данным, подозреваемый должен был Новосельцеву значительную сумму денег", - сказала Иванова. По данным ТАСС, сумма долга составила более 6 млн рублей.

Бывший замначальника ГУЭБ МВД России Андрей Новосельцев был найден убитым 26 октября в помещении бани на частном участке садового товарищества "Родник-1" в Новой Москве. Он погиб от колото-резаных ранений.