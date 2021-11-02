Драка произошла в Севастополе во время рейда чиновников по объектам незаконной торговли

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Драка произошла возле одного из рынков Севастополя, где чиновники городского правительства проверяли законность торговли. Пострадали три человека, сообщила ТАСС заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа во вторник.

"В ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение о том, что возле рынка "Южный" происходит драка. На место происшествия были направлены сотрудники полиции. В ходе первоначальной проверки установлено, что сотрудниками Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка проводились мероприятия по факту несанкционированной торговли возле рынка "Южный", - рассказала она.

Собеседница уточнила, что во время рейда те, кто осуществлял торговлю незаконно, проявили агрессию в адрес сотрудников департамента, нецензурно выражались и начали применять физическую силу.

"В результате возникшего конфликта телесные повреждения получили сотрудник департамента сельского хозяйства и потребительского рынка и двое граждан. Все обстоятельства произошедшего и степень тяжести причиненного вреда здоровью будут установлены в ходе проведения проверки", - добавили в ведомстве. По данным УМВД, пострадавшие обратились за медицинской помощью в городскую больницу №1.