Дело возбудили по факту падения трех человек в яму с кипятком в новосибирском лицее

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с падением трех мужчин в яму с кипятком в новосибирском лицее №12 из-за провалившегося пола, сообщили журналистам в управлении СК РФ по региону.

"Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Утром 1 ноября в подвале лицея в Центральном районе города Новосибирска трое мужчин провалились в яму с кипятком. По сообщению "Сибирской генерирующей компании" (СГК), два сотрудника СГК и слесарь лицея проводили обследование теплового узла, во время которого пол в подвале провалился. Они были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии, позднее один из них скончался. По данному факту начали проверки СК и прокуратура.