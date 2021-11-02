СМИ: вооруженный ножом мужчина угрожал сотрудникам вокзала Сен-Лазар

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники железнодорожной службы безопасности выстрелили в вооруженного ножом мужчину, который угрожал им. Об этом во вторник сообщил телеканал BFM.

По его сведениям, инцидент произошел около полуночи на вокзале Сен-Лазар. Как поясняется, сотрудники службы безопасности сами обратились к мужчине, так как он был без маски, которую, согласно действующим в стране правилам, должны носить все посетители вокзалов. "Подозреваемый отказался подчиниться", - добавляют источники телеканала. В ходе спора с охраной вокзала мужчина достал нож и начал выкрикивать "Аллах акбар".

Один из сотрудников дважды ранил нападавшего, после чего подозреваемый упал на пути. Он был срочно доставлен в больницу. В настоящее время его состояние оценивается как критическое.

Личность мужчины была установлена по найденным в его вещах документам. Он был известен полиции как нарушитель закона, однако спецслужбы не располагали информацией в его отношении.