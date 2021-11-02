Дома под вулканическим пеплом. Извержение на острове Пальма продолжается седьмую неделю

На острове Пальма на Канарах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. AS со ссылкой на испанские власти сообщает, что разрушены более 2,5 тыс. зданий.

Как видно на снимках The Associated Press, на острове покрыты пеплом дома, дороги и даже кладбище.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы достигли океана, что привело к выбросам вредных газов. Из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек, пострадавших нет.