Фигуранта дела о торговле детьми из Красноярска подозревают в еще одном преступлении

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. Директора красноярской фирмы "Дидилия", являющегося фигурантом уголовного дела о торговле детьми, подозревают в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В ходе расследования уголовного дела о торговле детьми установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО "Дидилия" подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с января 2019 по апрель 2020 года директор фирмы, его жена и знакомая, являющаяся также фигурантом дела о торговле детьми, получили на банковские карточки от иностранцев переводы на сумму более 1,7 млн рублей. Как считают следователи, директор и его жена при участии знакомой для легализации этих средств купили в пригородном поселке Манский дом за 4,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу.

О торговле детьми

По версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина привлекал за вознаграждение женщин к рождению детей для третьих лиц, оформлялись документы, позволяющие ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи иностранным гражданам за деньги. Для этого мужчина и его знакомые подыскивали гражданок России и Казахстана, готовых родить ребенка и отдать его другим людям. После этого в Камбодже женщины проходили организованную подозреваемыми медицинскую процедуру, в результате которой наступала беременность.

В 2020 году женщины родили в роддомах Красноярска детей, после этого по указанию подозреваемых в ЗАГСе получили свидетельства о рождении. В нотариальной конторе женщины оформили доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять свои интересы в государственных органах, и получили 850 тыс. рублей за передачу детей. Всего было установлено 19 младенцев, рожденных за вознаграждения и переданных подозреваемым. Все дети помещены в дом малютки.

Ранее СК возбудил уголовное дело по фактам халатности в отношении заместителя главного врача перинатального центра в Красноярске. Также возбуждено уголовное дело по факту торговли новорожденными детьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) и три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа"). Были задержаны и заключены под стражу директор фирмы и двое его знакомых, супруга предпринимателя помещена под домашний арест. Всего в уголовном деле девять фигурантов.