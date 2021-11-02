Суд смягчил меру пресечения гендиректору завода в Татарстане, подозреваемому в хищении

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана освободил гендиректора Набережночелнинского кранового завода под запрет определенных действий, ранее подозреваемому в хищении 5 млн рублей был избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Верховный суд Республики Татарстан освободил гендиректора Набережночелнинского кранового завода под запрет определенных действий", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Советский районный суд Казани избрал для гендиректора меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 декабря.

Генеральный директор подозревается в хищении бюджетных денежных средств на сумму более 5 млн рублей, выделенных в рамках исполнения договора между крановым заводом и ФГУП "Главное военно-строительное управление №4". Подозреваемый, используя аффилированную с заводом коммерческую организацию, искусственно завысил стоимость поставляемого оборудования и похитил более 5 млн рублей бюджетных средств.

Помимо этого, в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 404 млн рублей.

Подозреваемый был задержан 13 октября в аэропорту Бегишево, куда он прилетел из Калининграда.