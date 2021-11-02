В Калмыкии задержали двух фермеров, подозреваемых в мошенничестве на 13,2 млн рублей

ЭЛИСТА, 2 ноября. /ТАСС/. Следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело в отношении двух фермеров, которые подозреваются в мошенничестве с бюджетными средствами на 13,2 млн рублей. Мужчины задержаны, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами СК РФ по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело в отношении представителя индивидуального предпринимателя - главы крестьянско-фермерского хозяйства и индивидуального предпринимателя по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). Они подозреваются в хищении порядка 13,2 млн рублей. Бюджетные средства, предназначались на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, житель Лаганского района, осуществляя от имени индивидуального предпринимателя, главы КФХ, предпринимательскую деятельность, решил обманным путем получить субсидию на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей под видом проведения фитомелиоративных работ, которая предоставлялась по госпрограмме "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годах". Он вступил в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем, специализировавшимся на их проведении.

Для получения субсидии в Минсельхозе республики подозреваемые подготовили подложные документы о проведении работ на земельных участках, расположенных в 34 км от города Лагань, на основании которых получили бюджетные средства.

Решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемых. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.