Полицейские раскрыли нелегальную схему въезда в Москву мигрантов из Средней Азии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала четырех человек, организовавших въезд нелегальных мигрантов из Средней Азии в Москву с помощью поддельных документов о необходимости лечения. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Два гражданина Узбекистана организовали незаконный въезд в Россию для граждан стран Средней Азии, несмотря на коронавирусные ограничения. Они сговорились с двумя работниками частных больниц в Москве, которые за деньги изготавливали для нелегалов приглашения на въезд в Россию. "В них вносились фиктивные сведения о выявленных заболеваниях и необходимости пройти лечение в медучреждениях столицы. При пересечении границы в аэропортах мигранты представляли должностным лицам эти документы и въезжали на территорию страны. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых", - сказала представитель МВД.

Фактически мигранты приезжали в Москву не для лечения, а для работы. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Задержанные граждане Узбекистана заключены под стражу, а сотрудники больниц отпущены под подписку о невыезде. Они полностью признали вину и сотрудничают со следствием.