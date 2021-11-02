Правоохранительные органы проводят обыски в курганской поликлинике

ТАСС, 2 ноября. Правоохранительные органы проводят обыски в поликлинике №2 в Кургане. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Обыски проходят во второй поликлинике", - сообщил источник, уточнив, что мероприятия проводят сотрудники полиции.

Собеседник агентства пояснил, что обыски могут быть связаны с подозрением в продаже QR-кодов.

В пресс-службе УМВД региона пока не комментируют ситуацию.

Ранее на портале Ura.ru появилась информация о том, что в поликлинику пришли силовики, запросив предоставить прививочные журналы.