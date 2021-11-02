В Махачкале в результате ДТП погибли три человека

МАХАЧКАЛА, 2 ноября./ТАСС/. Три человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП в Махачкале. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

"В ночь на 2 ноября в Махачкале, на проспекте Петра I, 26-летний местный житель, управляя автомобилем марки Toyota Camry, двигаясь со стороны проспекта Р. Гамзатова в сторону проспекта Насрутдинова, проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора не справился с управлением, врезался в дерево, затем в опору электроосвещения. В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Двое жителей Махачкалы и ураженец Ботлихского района, которые на момент автоаварии находились в Toyota Camry скончались от полученных травм", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

"По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", - добавили в пресс-службе МВД по региону.