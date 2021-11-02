Прокурор просит девять лет колонии для девелопера Худояна за хищение более 3 млрд рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Гособвинение просит Коптевский суд Москвы приговорить к девяти годам колонии столичного девелопера Альберта Худояна, обвиняемого в хищении недвижимости на сумму более 3 млрд рублей. Как уточнили ТАСС в суде, для второго фигуранта - гендиректора компании "Авиасити" Сергея Коноплева - прокурор просит восемь лет колонии.

"В ходе прений сторон гособвинитель попросил признать подсудимых виновными и приговорить Худояна к девяти годам колонии, а Коноплева - к восьми годам", - рассказал собеседник агентства. После выступления прокурора слово будет предоставлено подсудимым и их защитникам.

Ранее Коптевский суд вернул дело Коноплева и Худояна в прокуратуру для устранения препятствий к рассмотрению, надзорное ведомство обжаловало это решение. Мосгорсуд отменил постановление районного суда и постановил направить дело в тот же суд на новое разбирательство.

Владельцу "Оптима девелопмент" Худояну инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), изначально он обвинялся в хищении трех земельных участков на Ленинградском проспекте, которые были оценены в 2,2 млрд рублей. В обвинении в окончательной редакции из-за появления в деле еще одного объекта недвижимости СК увеличил сумму ущерба на 1,5 млрд рублей - до 3,75 млрд рублей. Потерпевшей стороной по делу признана компания Mansfield Executive Limited. Компания "Оптима девелопмент" является застройщиком жилого квартала премиум-класса Prime Park на Ленинградском проспекте.

Ранее по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при содействии в переводе Худояна из СИЗО под домашний арест были арестованы заместители начальника следственного департамента МВД РФ Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Они уволены по отрицательным мотивам, однако 10 июня Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил им меру пресечения, освободив из СИЗО. Как сообщалось, Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу в отношении высокопоставленных офицеров и направила материалы на доследование в Следственный комитет РФ, который продлил срок следствия до конца этого года.

Защита Худояна настаивает на отсутствии сговора между ним и полицейскими. Вину никто из фигурантов дел не признает.