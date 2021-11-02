Двоих мигрантов арестовали за похищение мужчины в Подмосковье

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Подмосковный суд арестовал двоих мигрантов по обвинению в похищении их знакомого мужчины в Ногинске якобы из-за денежного долга. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

По данным следствия, ночью 22 октября обвиняемые назначили встречу под ложным предлогом своему знакомому в СНТ "Затишье" Ногинского городского округа. На встрече они избили потерпевшего и вывезли его на машине, после чего, удерживая, требовали вернуть якобы имевшийся долг перед родственницей одного из похитителей. "О похищении потерпевшего в правоохранительные органы сообщила супруга мужчины, после чего он был освобожден, а злоумышленники задержаны, - сообщила Тертичная. - По ходатайству следователя судом арестованы двое граждан одного из соседних государств, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору)".

Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, двое уроженцев Средней Азии 29 и 30 лет, один из которых ранее судимый, удерживали мужчину в гараже и требовали за его освобождение 30 тысяч долларов (около 2,1 млн рублей). Один из них был задержан в момент передачи денег, другой смог скрыться на машине. После введения плана "Перехват" его машина была заблокирована на Горьковском шоссе, а обвиняемый задержан.

Следователи провели допросы и проверку показаний на месте с участием потерпевшего, очные ставки между потерпевшим и обвиняемыми, а также допросы свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России "Ногинское".