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Спасатели в Сочи вывели из леса мужчину с ребенком

Отец с дочерью заблудились во время прогулки

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Сочинские спасатели помогли мужчине с ребенком выбраться из леса, где они заблудились во время прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"На автомобиле высокой проходимости сотрудники ЮРПСО МЧС России доехали до конца автомобильной дороги в район слияния рек Агуры и Агурчик. Разделившись на две группы, спасатели продолжили путь к предполагаемому месту нахождения заблудившихся пешим порядком. Созваниваясь с мужчиной по телефону и применяя сигнальные средства, спасатели обнаружили сочинцев - мужчину 1987 года рождения и девочку 2017 года рождения - на северном склоне горы Ахун. После чего на служебном автомобиле вывезли семью в городскую черту", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина с девочкой заблудились во время прогулки, после того как спустились вниз по тропе от Орлиных скал. Медицинская помощь им не потребовалась.

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