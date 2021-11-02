В РФ возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, установлены 293 фигуранта. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подразделениями МВД России и территориальными органами внутренних дел продолжаются мероприятия, направленные на противодействие изготовлению и распространению фальсифицированных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, а также фиктивных медицинских отводов от вакцинации, либо указывающих на наличие в организме высокого количества антител. "Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2 036 специализированных интернет-сайтов", - сказала Волк.

В МВД добавили, что только с 18 по 24 октября сотрудники ведомства провели 1 326 различных мероприятий, направленных на выявление противоправной деятельности в этой сфере. В результате возбудили 14 уголовных дел, связанных с подделкой медицинской документации и ее реализацией. Кроме того, полицейские за неделю установили 26 человек, причастных к указанным деяниям. Также выявлено 216 интернет-ресурсов, через которые распространялись фальсифицированные документы, связанные с вакцинацией.