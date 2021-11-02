В ковид-центре на Урале кислородная система реанимационного отделения дала сбой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Сбой в работе кислородной системы, обеспечивающей реанимационное отделение, произошел в Березовской центральной городской больнице в Свердловской области. Десять кислородозависимых пациентов из реанимации пришлось перевезти в Екатеринбург, сообщили в региональном оперштабе во вторник.

"В кислородной системе, обеспечивающей реанимационное отделение, было зафиксировано снижение давления до некритических показателей. Было принято оперативное решение кислородозависимых пациентов, находящихся в реанимации, перевести в другие медучреждения Екатеринбурга, таким образом, было перевезено 10 пациентов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, во время транспортировки состояние здоровья ни у одного из пациентов не ухудшилось. На других пациентах, которые проходят лечение в госпитале, ситуация также не сказалась. Нормальная подача кислорода в системе была восстановлена спустя два часа после зафиксированного сбоя.