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Пандемия COVID-19

В ковид-центре на Урале кислородная система реанимационного отделения дала сбой

В Екатеринбург из реанимации пришлось перевезти десять кислородозависимых пациентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Сбой в работе кислородной системы, обеспечивающей реанимационное отделение, произошел в Березовской центральной городской больнице в Свердловской области. Десять кислородозависимых пациентов из реанимации пришлось перевезти в Екатеринбург, сообщили в региональном оперштабе во вторник.

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"В кислородной системе, обеспечивающей реанимационное отделение, было зафиксировано снижение давления до некритических показателей. Было принято оперативное решение кислородозависимых пациентов, находящихся в реанимации, перевести в другие медучреждения Екатеринбурга, таким образом, было перевезено 10 пациентов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, во время транспортировки состояние здоровья ни у одного из пациентов не ухудшилось. На других пациентах, которые проходят лечение в госпитале, ситуация также не сказалась. Нормальная подача кислорода в системе была восстановлена спустя два часа после зафиксированного сбоя.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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