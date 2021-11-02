Обыски в поликлинике Кургана не повлияли на ее работу

ТАСС, 2 ноября. ГБУ "Курганская поликлиника №2", где, по данным источника, правоохранительные органы проводят обыски, продолжает работу в обычном режиме. На приеме пациентов ситуация не отразилась, сообщили ТАСС в приемной главврача учреждения во вторник.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС об обысках в поликлинике, отметив, что они могут быть связаны с подозрением в продаже QR-кодов. В пресс-службе УМВД региона пока не комментируют ситуацию.

"Прием <...> идет, все открыто <…>. Все работает в штатном режиме", - сообщили в приемной в ответ на вопрос о том, повлияла ли ситуация с обысками в поликлинике на прием и возможность пройти вакцинацию записанным на нее людям.

Ранее на портале Ura.ru появилась информация о том, что в поликлинику пришли люди в масках - силовики запросили предоставить прививочные журналы.