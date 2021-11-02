СМИ: в Киеве вандалы повредили скульптуру "Ежик в тумане"

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Скульптура "Ежик в тумане", установленная в центре Киева, находится на реставрации, после того как ее повредили неизвестные злоумышленники. Об этом во вторник сообщил украинский "24 канал".

Уточняется, что скульптуру советского мультипликационного героя повалили, а бревно, на котором стоял ежик, вырвали из тротуарной плитки. Сотрудники коммунальных служб собрали остатки памятника и отправили его на реставрацию. Ожидается, что через несколько дней скульптура вернется на свое место.

Как сообщает "24 канал", вандалы ломают скульптуру не в первый раз. Ранее на реставрацию "Ежика в тумане" уходило до четырех дней.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов. За годы действия закона демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, из них 1,3 тыс. памятников Ленину.