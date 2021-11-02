Адвокат: Сафронов и Воронин, по данным ФСБ, передали разведке ФРГ данные о ВС РФ в Сирии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. ФСБ считает, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов и политолог Демури Воронин передали немецкой разведке информацию о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии. Об этом журналистам сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

"Перед самым завершением расследования дела журналисту Ивану Сафронову было предъявлено новое окончательное обвинение. Помимо эпизода с передачей информации "представителю чешской разведки", появился еще один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии. По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере $248", - сказал адвокат.

Павлов отметил, что политолог Воронин, имеющий гражданства России и Германии, был арестован в феврале 2021 года по обвинению в государственной измене. С его консалтинговым агентством сотрудничали несколько десятков российских политологов и журналистов. "По некоторым данным, после задержания он дал выгодные следствию признательные показания", - добавил адвокат.

Накануне стало известно, что ФСБ завершила расследование дела Сафронова и передала его материалы обвиняемому и адвокатам для ознакомления. После этого дело поступит в прокуратуру для утверждения.