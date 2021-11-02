Посольство РФ сообщило, что россияне не пострадали при взрывах в Кабуле

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Граждане России не пострадали в результате взрывов и стрельбы во вторник в столице Афганистана. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Кабуле.

"Взрыв произошел в районе Вазир Акбар Хан (центр города) возле военного госпиталя. По некоторым данным, это смертник. Сейчас там стрельба, есть данные о втором взрыве. Российские граждане не пострадали", - сказал собеседник агентства.

По словам дипломата, инцидент произошел далеко от посольства России. Он подтвердил, что сотрудники посольства находятся в безопасности.