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Житель Иркутской области убил жену и покончил с собой

Возбуждено уголовное дело
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело об убийстве женщины, которой муж нанес ножевые ранения. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следователи СК в ходе проведения следственных действий установили, что незадолго до смерти мужчина позвонил своему сыну и признался в убийстве супруги. Мужчина нанес ей ножевое ранение в область грудной клетки. По предварительным данным, после звонка он причинил себе телесные повреждения, от которых наступила смерть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение поступило в отдел полиции вечером 1 ноября. Во дворе частного дома в городе Усолье-Сибирском обнаружены тела 48-летней женщины и 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

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