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В Волгоградской области наркодельцы выращивали коноплю на болоте

Возбуждено уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области в отношении двоих мужчин, которые выращивали коноплю на болоте для переработки. Оперативники обнаружили 200-литровые бочки с наркосодержащими растениями, изъяли почти 10,5 кг марихуаны, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"На протяжении лета и осени двое ранее неоднократно судимых жителей Волгоградской области культивировали коноплю. Наркодельцы приспособились выращивать [наркотики] на болоте. В труднопроходимой и скрытой от посторонних глаз местности оперативники обнаружили двухсотлитровые бочки с наркосодержащими растениями. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что собранные растения мужчины перевозили в дом одного из них, сушили и перерабатывали. При обысках обнаружено и изъято почти 10,5 кг марихуаны. В ведомстве добавили, что подозреваемые - 39-летний и 45-летний мужчины - задержаны.

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