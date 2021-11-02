В Самарской области без газа остались 2,3 тыс. человек и 25 социальных объектов

САМАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Газоснабжение нарушено в восьми населенных пунктах Самарской области, без газа остались шесть многоквартирных и 600 частных жилых домов, а также 25 социально значимых объектов. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Самарской области.

"В 12:15 (11:15 мск) 02.11.2021 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о повреждении газопровода высокого давления диаметром 159 мм (сети ООО "СВГК") по адресу: муниципальный район Красноармейский, в районе населенного поселка Сытовка", - говорится в сообщении регионального главка.

На время проведения работ без газа остаются жители шесть многоквартирных и 600 частных домов, в которых проживает чуть более 2,3 тыс. человек, включая 548 детей. Кроме того, газ отключен в 25 социально значимых объектах в восьми населенных пунктах - Сытовке, Криволучье-Ивановке, Андросовке, Павловке, Хомяковке, Куйбышевском, Встречном и Колокольцевке.

Восстановление газоснабжения потребителей запланировано на 20:00 (19:00 мск) 2 ноября.