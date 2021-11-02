Полиция задержала водителя, сбившего троих подростков в Курганской области

ТАСС, 2 ноября. Полиция задержала водителя, сбившего троих несовершеннолетних пешеходов в городе Щучье Курганской области. Им оказался 42-летний житель города без водительского удостоверения. При задержании злоумышленник был пьян, сообщили во вторник в пресс-службе УМВД по региону.

Ранее в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по региону сообщали, что водитель с места происшествия скрылся. Инцидент произошел вечером 31 октября. Девушки-пешеходы 15-16 лет получили травмы, одна из пострадавших была госпитализирована.

"Сотрудники полиции задержали водителя, совершившего наезд на троих подростков в городе Щучье. <…> Им оказался 42-летний житель города. Во время задержания он находился у себя дома и был в нетрезвом состоянии. Водительского удостоверения он никогда не имел, <…> при оформлении ДТП водитель предъявил водительское удостоверение, имеющее признаки подделки, в связи с чем назначено проведение проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобиль ВАЗ-21150 с механическими повреждениями в результате ДТП был найден во дворе частного дома у третьих лиц. Он снят с регистрационного учета, не имеет полиса ОСАГО.