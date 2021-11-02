Прохор Шаляпин считает фальсификацией дело в отношении своей матери

ВОЛГОГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Певец Прохор Шаляпин назвал подлогом и фальсификацией уголовное дело в отношении его матери Елены Колесниковой, обвиняемой в получении взяток от осужденных.

Накануне сообщалось, что Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассматривает уголовное дело в отношении матери певца Прохора Шаляпина, сотрудницы одной из волгоградских больниц, по обвинению в получении взяток от осужденных, которым она, по данным следствия, давала освобождения от исправительных работ. По данным источника в правоохранительных органах, матери певца вменяются четыре эпизода взяточничества и столько же эпизодов служебного подлога. Как отметил источник, женщина сначала заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, но потом отказалась от признательных показаний.

"Мама не совершала преступлений, которые тянули бы на уголовные статьи, она не должностное лицо. Ни инструкций, ни договоров с больницей на момент инцидента она не подписывала. Бумаги и инструкции без ознакомления и задним числом ее вынудили подписать через 4 дня после инцидента, что считаю фальсификацией и подлогом. Мы будем бороться за справедливость и правосудие", - сообщил ТАСС Шаляпин, добавив, что его мать сейчас находится на больничном из-за ухудшения состояния здоровья на фоне переживаний.

Официальным комментарием судебных и правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.