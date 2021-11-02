СК возбудил дело о попытке мошенничества с землей почти на 10 млн рублей в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество с 28 земельными участками на почти 10 млн рублей в отношении двух жителей Калининграда. Фигурантам предъявлены обвинения, сообщается во вторник на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"В зависимости от роли каждого их действия квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере") и ч. 5 ст. 33 , ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Пособничество в покушении на мошенничество в особо крупном размере"). <...> Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов, полученных в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в конце 2019-го - начале 2020 года 46-летний обвиняемый при пособничестве 43-летнего знакомого представил в один из многофункциональных центров Калининграда заявления о государственной регистрации права на 28 земельных участков, рыночной стоимостью 9,8 млн рублей, расположенных на территории СНТ "Летнее" по улице Летней в Калининграде. Он сопроводил их поддельными выписками из постановлений главы Калининграда о предоставлении участков супруге обвиняемого и иным лицам в собственность бесплатно. Региональное управление Росреестра отказало в госрегистрации права собственности по заявлениям, поскольку администрация городского округа "Город Калининград" опровергла издание главой города такого постановления.

Мужчинам предъявлено обвинение. Одному, по ходатайству следствия, запрещено покидать пределы муниципального образования по месту жительства и общаться с фигурантами по уголовному делу. С пособника в мошенничестве, который сотрудничает со следствием, взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.