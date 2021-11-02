В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в лишении свободы женщины и ребенка

ТАСС, 2 ноября. Мужчина, подозреваемый в лишении свободы сожительницы и малолетнего ребенка, задержан в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Следователем СО по Канавинскому району г. Н. Новгорода СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "д", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы"). Подозреваемый задержан следователями СК. Ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 1 ноября 38-летний мужчина, находясь в квартире дома на улице Мануфактурной в Нижнем Новгороде, незаконно лишил свободы свою сожительницу и малолетнего ребенка. Он не выпускал их из квартиры и угрожал ножом, не выдвигая никаких требований. Женщина смогла сообщить о происшествии родственнице. На место прибыли сотрудники регионального ГУ МВД области и Росгвардии.

На уговоры правоохранительных органов и родственников открыть дверь квартиры мужчина не реагировал. Он открыл дверь лишь под предлогом, что к нему приехал адвокат, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. Сейчас в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Для установления вменяемости мужчине проведут судебно-психиатрическую экспертизу.