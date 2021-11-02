Суд 12 ноября огласит приговор бизнесмену из "списка Титова" Дмитрию Зотову

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве 12 ноября огласит приговор бизнесмену из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова, бывшему гендиректору компании "Трансфин-М" Дмитрию Зотову, вернувшемуся в Россию для участия в следственных действиях по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС во вторник сообщил его адвокат Роман Костенко.

Уголовное дело в отношении Зотова было возбуждено по заявлению нынешнего генерального директора ПАО "Трансфин-М" Максима Анищенкова в августе 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, дело возбуждено из-за незаконного перенайма на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании. После возвращения в Россию летом 2020 года Зотов был арестован, однако выявленные позднее Генеральной прокуратурой РФ нарушения послужили причиной для изменения ему меры пресечения на подписку о невыезде.

"Приговор Дмитрию Зотову огласят 12 ноября в 14:00 мск", - сказал адвокат. По его словам, в ходе заседания во вторник выступил представитель Сбербанка, по мнению которого в деле нет факта хищения, поскольку вагоны были куплены за счет кредита Сбербанка на 2 млрд рублей, перечисленные на счета "Трансфин-М". Кроме того, представитель банка призвал суд вынести оправдательный приговор Зотову и его экс-заместителю Елене Сергеевой. "Это редкий случай, когда Сбербанк не на стороне обвинения", - подчеркнул адвокат.

Накануне представитель гособвинения потребовал приговорить Зотова к восьми годам колонии за мошенничество, а его экс-заместителя Елену Сергееву - к пяти годам колонии с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочкой 14-летнего возраста.

Зотов вину не признает. В его поддержку, помимо Титова, выступала также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. По ее словам, в деле имеет место перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло. Данное уголовное дело находится на контроле генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Второе дело против Зотова было возбуждено по аналогичной статье в июне 2021 года, его подозревают в хищении 1 млрд рублей.