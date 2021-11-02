При пожаре в частном доме на Урале погибли двое детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Днем 2 ноября 2021 года в правоохранительные органы Камышловского района поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в одном из частных домов в селе Квашнинском тел двух малолетних детей. Сегодня утром женщина <…> на некоторое время вышла из жилища, перед этим затопив печку. За время отсутствия женщины по неустановленной пока причине произошло возгорание", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Еще двоих детей из пожара удалось спасти.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил журналистам, что мать погибших детей состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних территориального ОВД. "Ранее сотрудники полиции уже привлекали ее к ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Она имеет судимость за кражи, официально является матерью-одиночкой. Ранее судимый отец детей в настоящее время отбывает наказание за совершенное преступление в местах лишения свободы", - отметил он.

В региональном ГУ МЧС уточнили журналистам, что в тушении пожара задействовали пять единиц пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава.