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AP: двое россиян погибли при крушении Ан-26 в Южном Судане

Посольство России выясняет обстоятельства крушения грузового самолета

ТАСС, 2 ноября. Пять человек погибли в результате крушения самолета Ан-26 при взлете в Южном Судане, среди них двое россиян. Как сообщает во вторник агентство Associated Press, об этом заявил директор аэропорта Джубы Кур Куол.

"Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли", - приводит его слова AP. По утверждению агентства, директор аэропорта уточнил, что среди жертв двое россиян и трое граждан Южного Судана.

В настоящее время посольство РФ выясняет обстоятельства крушения грузового самолета. Официальных подтверждений гибели россиян пока не поступало.

Ранее радиостанция Tamazuj проинформировала, что Ан-26, принадлежавший местной авиакомпании грузоперевозок Optimum Aviation, потерпел крушение во вторник утром при взлете в международном аэропорту Джубы. Сообщалось, что суданский экипаж погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

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