Посольство России выясняет обстоятельства крушения самолета Ан-26 в Южном Судане

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Уганде выясняет обстоятельства крушения самолета в Южном Судане, в результате которого, как сообщают СМИ, погибли двое россиян. Об этом ТАСС сообщили во вторник в диппредставительстве, которое курирует отношения с Южным Суданом.

"Пока не располагаем никакой информацией, выясняем обстоятельства произошедшего", - сказали в посольстве.

Ранее директор аэропорта Джубы Кур Куол сообщил агентству Associated Press, что пять человек погибли в результате крушения самолета Ан-26 при взлете в Южном Судане, среди них двое россиян.