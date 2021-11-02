Уголовные дела о халатности возбудили на должностных лиц после гибели двух девочек в Туве

ТАСС, 2 ноября. Следователи возбудили уголовные дела по статье о халатности в отношении должностных лиц после убийства двух девочек в Кызыле. Об этом во вторник говорится в сообщении СК РФ.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства двух несовершеннолетних сестер, по выявленным фактам халатности должностных лиц, контролирующих и иных органов разного уровня и территориальности возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщили в СК.

По версии следствия, с 2014 года две несовершеннолетних дочери 31-летней женщины были переданы в приемную семью, а третья - под опеку бабушки, которая скончалась в ноябре 2020 года, после чего ребенок фактически проживал со своим биологическим отцом. В мае 2021 года освободившаяся из мест лишения свободы женщина самовольно забрала трех дочерей у отца и приемной семьи и поселилась с ними в Кызыле. При этом надлежащий контроль за условиями проживания несовершеннолетних девочек должностные лица территориальных контролирующих органов не осуществляли, плановые и внеплановые проверки по месту проживания переданных ими подопечных детей не проводились.

В СК добавили, что ранее судимая и находящаяся под административным надзором в органах внутренних дел мать погибших детей не только злостно уклонялась от возложенных на нее обязанностей, а совершила в период с марта по сентябрь 2021 года новые преступления, однако должностные лица территориального органа внутренних дел надлежащий учет и контроль за ней не осуществляли. Должностными лицами соответствующие иски о лишении женщины родительских прав не подавались.

"Указанные грубейшие нарушения закона со стороны должностных лиц <...> явились условиями, способствовавшими совершению в отношении двух несовершеннолетних девочек особо тяжкого преступления, в результате которого они скончались", - сообщили в СК. По уголовным делам проводятся необходимые следственные действия: обыски, выемки документации в различных ведомствах и службах, допросы.

Утром 31 октября возле дома в Кызыле были обнаружены две девочки 9 и 14 лет с множественными травмами. Девятилетняя девочка умерла на месте происшествия, 14-летняя - позднее в больнице. Возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. По подозрению в убийстве задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики, он взят под стражу.