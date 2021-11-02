СМИ: в Ираке отравились 290 человек

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Один человек умер, по меньшей мере 290 пострадали в результате пищевого отравления в иракской провинции Майсан, расположенной на юго-востоке страны. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, причиной отравления стал прием пищи в одном из кафе, специализирующемся на приготовлении фалафеля (блюдо из бобовых). Отмечается, что правоохранительные органы задержали владельца заведения и шестерых человек по подозрению в причастности к инциденту.

Вместе с тем, как заявил ранее представитель Департамента здравоохранения региона Мухаммед аль-Кинани, слова которого привел иракский новостной портал Shafak News, причиной отравления может быть не еда, а "инфекция в воде". Аль-Кинани отметил, что в настоящее время проводятся необходимые лабораторные исследования для выявления источника инфекции. Он также подчеркнул, что все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывается необходимая помощь.