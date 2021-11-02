Ребенку стало плохо на борту "Победы", перенаправленного в Нижний Новгород из-за тумана

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ребенку стало плохо на борту самолета авиакомпании "Победа", который совершал рейс Краснодар - Москва, но был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде из-за сильного тумана во Внукове. Пассажиры самолета ожидали вылета из Нижнего Новгорода более семи часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров, сообщил ТАСС источник.

"На борту самолета [авиакомпании] "Победа", ожидавшего вылета из Нижнего Новгорода более семи часов, стало плохо ребенку. Самолет летел из Краснодара во Внуково, но ушел из-за тумана в Нижний Новгород и стоит на рулежке. Аэропорт не может обеспечить авиакомпанию трапом. Люди сидят на борту более семи часов без еды и воды, без трапов невозможно высадить их или хотя бы передать еду на борт. Сейчас вызвали скорую для ребенка", - отметил собеседник ТАСС.

В пресс-службе лоукостера подтвердили задержку вылета на семь часов. "Для поддержания жизни ребенка экипаж использовал кислородные баллоны. После сообщения аэропорту о состоянии ребенка был подогнан трап, ребенок уже передан врачам", - отметили в "Победе".

Проблемы в аэропорту Нижнего Новгорода

В ночь на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. При этом, по данным МЧС, сильный туман в Москве продержится до конца вторника. По состоянию на 17:00 мск 73 самолета не смогли сесть в аэропорту назначения из-за погодных условий в Москве и ушли на запасные аэродромы. В качестве запасного аэродрома командир самолета может выбрать как другую воздушную гавань в Москве (например, приземлиться в Домодедово вместо Внуково), так и уйти на посадку в другой город.