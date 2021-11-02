В ДТП в Мурманской области погибли три человека

МУРМАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли, один пострадал на федеральной трассе Р-21 "Кола" в Мурманской области в результате ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль и фура. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, сообщила ТАСС во вторник инспектор по особым поручениям регионального УГИБДД Ирина Петровская.

"По предварительной информации, на 1143-м км автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля "Шкода" по неустановленной причине допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с фурой марки МАЗ. В результате ДТП три человека погибли, один получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - сказала Петровская.

Как пояснили ТАСС в ГИБДД, двое из трех погибших в ДТП - дети, их возраст, как и все обстоятельства аварии, устанавливаются.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, по факту аварии проводится проверка.



