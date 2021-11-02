Следователи начали проверку в нижегородском аэропорту из-за длительных задержек рейсов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Следователи организовали проверку в аэропорту имени В.Чкалова из-за длительных задержек рейсов в Москву, которые не были завершены из-за сильного тумана. Об этом сообщили в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"В Нижнем Новгороде следователи выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Стригино, из-за чего люди стали жаловаться на плохое самочувствие", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что 2 ноября в нижегородском аэропорту совершили вынужденную посадку более 30 воздушных судов, которые направлялись из-за рубежа и других регионов в Москву.

Также проверяется информация о том, что ребенку стало плохо на борту самолета, который совершал рейс Краснодар - Москва. Пассажиры самолета ожидали вылета из Нижнего Новгорода более семи часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров, отметили в пресс-службе ведомства.

Ситуация в аэропорту находится на контроле и.о. руководителя следственного управления. "На место происшествия выехали следователи центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельств и причины происшествия", - сообщили в ведомстве.