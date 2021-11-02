Число погибших при обрушении здания в Лагосе выросло до 15

ТАСС, 2 ноября. Число жертв обрушения 21-этажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе возросло до 15 человек. Об этом сообщает во вторник Agence France-Presse со ссылкой на экстренные службы.

"Мы обнаружили и другие тела. Число погибших в настоящее время составляет 15 человек, девять человек были извлечены живыми", - сообщил агентству представитель Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Фаринлойе.

Ранее сообщалось об извлечении из-под завалов тел семи погибших.

Как ранее сообщал нигерийский новостной портал PM News, строящееся 21-этажное здание в фешенебельном районе Лагоса Икойе обрушилось в понедельник. По данным электронного издания, очевидцы утверждали, что под завалами могли оказаться не менее 50 человек.