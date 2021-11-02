СМИ: около сотни пожарных тушат жилой дом на юге Парижа

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Пожар охватил два этажа жилого дома в XIII округе французской столицы, на борьбу с ним направлены около 100 сотрудников пожарной службы. Об этом сообщил во вторник интернет-портал Actu.

По его данным, горят две квартиры на четвертом и пятом этажах, при этом пламя продолжает распространяться по лестнице к верхним этажам. Информации о пострадавших пока не поступало, спасатели эвакуируют жильцов дома.

Пожарная служба в Twitter сообщает о "значительных силах", брошенных на тушение пожара и просит парижан избегать этого района и не мешать работе экстренных служб.