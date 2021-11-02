Сотрудники ФСБ задержали при получении взятки главу администрации Белогорска в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении взятки главу администрации города Белогорска в Крыму, сообщил во вторник в своих соцсетях глава региона Сергей Аксенов.

"Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорска Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко. Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу. Борьба с коррупцией - это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность", - написал Аксенов.

Этой осенью в Крыму свои посты покинули несколько чиновников. Двое из них - бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов - находятся под домашним арестом как обвиняемые по делу о хищении более 57 млн рублей. Кроме того, свои посты оставили главы администраций нескольких муниципалитетов. В Евпатории проводились следственные действия, которые коснулись главы администрации и главы горсовета.