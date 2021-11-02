В Астрахани, предположительно, задержан сбежавший из психбольницы член банды Басаева

АСТРАХАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Астрахани мужчину, который, предположительно, является сбежавшим из-под стражи из психиатрической больницы осужденным за бандитизм членом банды Басаева. В настоящее время его личность устанавливается, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

26 октября осужденный за бандитизм Магомед Алханов, проходящий лечение в психиатрической больнице Астрахани, сбежал из-под стражи во время прогулки. Имя и дата рождения сбежавшего совпадают с данными члена банды Басаева Магомеда Алханова, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

"В городе Астрахани 2 ноября сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Астраханской области задержано лицо, подозреваемое в совершении побега из-под стражи. В настоящее время проводятся мероприятия по отождествлению его личности", - сообщила пресс-служба.

Алханов был задержан правоохранителями в середине июня за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году. После его побега из психдиспансера УФСИН объявило денежное вознаграждение в 100 тыс. рублей за поимку.