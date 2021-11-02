В Ленобласти по делу об изнасиловании задержали рэпера Владислава Ширяева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Российский рэп-исполнитель Yung Trappa (Владислав Ширяев) подозревается в изнасиловании двух девушек. О задержании 26-летнего мужчины под Петербургом сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК России по Ленинградской области.

"Следственным отделом по Выборгу задержан 26-летний мужчина по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ "Изнасилование" и по двум эпизодам ч. 1 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Источник в силовых структурах региона подтвердил ТАСС, что по подозрению в указанных преступлениях задержали рэпера Владислава Ширяева.

По данным следствия, в ночь на 1 ноября 2021 года подозреваемый, находясь в одной из комнат в домовладении, расположенном в поселке Подборовье Выборгского района Ленобласти, совершил преступления против половой неприкосновенности двух 18-летних девушек. Задержанного допрашивают. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Рэпер Владислав Ширяев ранее судим. В октябре 2016 года Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил его к пяти годам и семи месяцам колонии за сбыт наркотических средств в значительном размере. После отбывания наказания Ширяев вышел на свободу. Среди поклонников рэп-музыки он известен как один из основных участников движения баттл-рэпа в Петербурге и один из первых рэперов так называемой новой школы - течения, возникшего в России в первой половине 2010-х годов.