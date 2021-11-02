В Мурманской области после ДТП, в котором погибли двое детей, возбудили уголовное дело

МУРМАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть по неосторожности, возбудили в Мурманской области после аварии с легковым автомобилем и фурой на федеральной трассе Р-21 "Кола" . В ДТП погибли взрослый и двое детей, сообщили во вторник в региональном следственном управлении СК Росси.

"Передано в производство уголовное дело по факту гибели трех человек в результате автомобильной аварии, произошедшей в дневное время 2 ноября 2021 года на 1 144 км автодороги Р-21 "Кола", в том числе двух малолетних", - говорится в сообщении.

Как позже уточнили ТАСС в региональном следственном управлении СК России, на месте ДТП погибли пассажиры легкового автомобиля. В салоне находились 37-летняя женщина и двое детей в возрасте шесть лет и 10 месяцев. Водителя легкового автомобиля, который, по предварительным данным ГИБДД, выехал на встречную полосу, госпитализировали.

Уголовное дело расследуется по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Подробные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в ГИБДД по Мурманской области сообщили об аварии, которая произошла во вторник днем на 1 143 км федеральной трассы Р-21 "Кола". В результате столкновения фуры и легкового автомобиля погибли трое человек, в том числе двое детей, одного человека госпитализировали.