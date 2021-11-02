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Дело Ивана Сафронова

Член ОНК сообщил, что Сафронова поместили в карцер

По словам Александра Хуруджи, поводом для этого стала его попытка установить телеантенну в камере

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов помещен в карцер СИЗО "Лефортово" на три дня за то, что он пытался приклеить бумагой от колбасы телеантенну к стене своей камеры. Об этом ТАСС рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитник Александр Хуруджи.

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"Сафронов помещен в карцер СИЗО, говорит, что это новый для него опыт. Там он пробудет три дня - до пятницы, 5 ноября. Поводом стало то, что он попытался приклеить антенну к стене камеры СИЗО", - сказал Хуруджи.

По словам правозащитника, Сафронов искал такое положение камерной телеантенны, при котором будет возможность смотреть телевизор, который не работал из-за проблем с этой антенной. "В итоге это положение он нашел, телевизор заработал. Для этого арестованному пришлось приклеить антенну к стене ленточками от упаковки колбасы. Но проблема в том, что по правилам СИЗО заключенным запрещается что-либо приклеивать к стенам камер", - отметил правозащитник.

Ранее адвокат Сафронова Дмитрий Катчев рассказал ТАСС, что его подзащитного лишили возможности получать в СИЗО письма и отправлять корреспонденцию из изолятора, к нему также не поступают газеты, а телевизор в камере практически не работал.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.

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