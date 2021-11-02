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В Канаде выпавшие из грузовика бревна попали в школьный автобус с детьми

Пострадавших нет

ОТТАВА, 2 ноября. /ТАСС/. Два бревна, выпавшие во время движения из кузова грузовика, попали в школьный автобус с детьми. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV

Инцидент произошел в городе Баррхед, который расположен в 120 км к северо-западу от Эдмонтона (провинция Альберта). На фотографии, распространенной телеканалом, видно, что бревна пробили левый бок автобуса и застряли в одном из окон, помяв крышу.

Пострадавших нет. Сколько детей находилось в автобусе, не уточняется. Местный школьный совет распространил заявление, в котором заверил, что находившимся в салоне школьникам будет оказана необходимая эмоциональная поддержка.

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