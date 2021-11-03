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Более трех лет колонии получил житель Приамурья, угрожавший взорвать дом родственников

В августе этого года мужчина угрожал взорвать дом родственников, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При осмотре здания полицейские нашли изготовленное им взрывное устройство

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Суд в Амурской области приговорил мужчину, изготовившего взрывное устройство и угрожавшего родственникам расправой, к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима, сообщила в среду пресс-служба управления МВД по региону.

В августе 2021 года житель поселка Серышево, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал взорвать дом родственников в городе Зея. В ходе осмотра дома полицейскими был обнаружен предмет, возможно представляющий опасность, из жилого помещения эвакуировали девять человек, в том числе шестерых детей. Обнаруженный предмет был изъят, экспертиза показала, что он является самодельным взрывным устройством.

"Ранее судимый гражданин 1968 года рождения, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные хранение, перевозка взрывного устройства") и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывного устройства"). Зейским районным судом гражданину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

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