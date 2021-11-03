В Красноярске женщину, убившую и расчленившую своего сожителя, приговорили к 11 годам

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Суд в Красноярске приговорил к 11 лет лишения свободы женщину, которая убила своего сожителя, затем расчленила его и пыталась вывезти его тело в холодильнике на грузовом такси. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору виновной назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщил представитель ведомства, добавив, что ранее женщина была осуждена за незаконный оборот наркотиков.

Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда в размере 700 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что женщина, в ночь на 8 марта этого года, выпивая со своим сожителем, во время ссоры ударила его ножом и убила его. 16 марта она расчленила убитого и спрятала останки тела в холодильник, затем вызвала грузовое такси и попросила перевести холодильник в другой район города, где арендовала гараж. В пути грузчики заметили, что из холодильника течет кровь и поинтересовались у женщины его содержимым. На месте она во всем призналась. Сотрудники службы грузового такси вызвали полицейских, которые задержали женщину.