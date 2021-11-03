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Масляные пятна обнаружили в двух местах на реке Енисей в Красноярском крае

Пятна нашли в районе водозаборного ковша ТЭЦ-1 Красноярска и в районе д. Худоногово

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Пятна ГСМ (горюче-смазочных материалов) обнаружили на реке Енисей в Красноярске и в пригородном Емельяновском районе. Об этом говорится в сообщении краевой прокуратуры.

"При осмотре территории установлено, что масляное пятно в акватории реки Енисей в районе водозаборного ковша ТЭЦ-1 составляет 5 кв. м, а в районе д. Худоногово растянулось в длину на почти 100 м, а в ширину местами достигает 10 м", - говорится в сообщении.

После обнаружения пятен были организованы мероприятия по их ликвидации с помощью сорбента, что позволило предотвратить дальнейшее загрязнение.

Прокуратура начала проверку, проводятся необходимые исследования, устанавливаются источники загрязнения.

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