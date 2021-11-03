Суд перенес заседание по иску Росрыболовства о разливе ГСМ в Норильске на 24 декабря

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края отложил на 24 декабря рассмотрение иска Енисейского управления Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие ГМК "Норникель") о взыскании 58,7 млрд рублей штрафа за ущерб водным биоресурсам при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Лицами, участвующими в деле были заявлены ходатайства об отложении судебного заседания. Судом ходатайства удовлетворены, предварительное судебное заседание отложено на 24 декабря 2021 года", - сказал представитель суда.

Ранее суд 3 сентября перенес заседание на 3 ноября для подготовки мирового соглашения. Об отложении судебного заседания ходатайствовала компания-ответчик, уточнив, что стороны уже прорабатывают мировое соглашение и на это требуется время.

Об инциденте и иске

Как ранее сообщали в Росрыболовстве, размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей.

"Норникель" считает этот размер ущерба необоснованно завышенным. Как отмечали в компании, по результатам исследования, проведенного специалистами Сибирского отделения РАН во время Большой Норильской экспедиции в 2020 году, фактический размер вреда для задетых разливом рек Долдыкан и Амбарная составляет около 1,94 млн рублей.

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 Норильско-таймырской энергетической компании разрушился. Вылилось 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб экологии. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. "Норникель" полностью ее оплатил. Летом 2020 года после разлива сообщалось, что общая площадь загрязнения достигла 180 тыс. кв. м.