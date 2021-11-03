В приморском нацпарке в ходе путины задержали рекордное число нарушителей за пять лет

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Общее число граждан, нарушивших режим нахождения в приморском национальном парке "Земля леопарда" во время путины-2021 стало рекордным за последние пять лет, сообщила в среду пресс-служба нацпарка.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, само нахождение на территории нацпарка без соответствующего разрешения является административным нарушением. Всего было задержано 80 человек. Часть их них - с поличным, с орудиями лова, и они могут стать фигурантами уголовных дел. В отношении остальных официально причастность к браконьерской деятельности не была доказана.

"На "Земле леопарда" расположены несколько нерестовых рек - Барабашевка, Пойма, Нарва и другие. Заплывающая в них красная рыба привлекает браконьеров, с которыми "Земля леопарда" ведет системную борьбу. В этом году путина оказалась особенно напряженной: рыбы в реках было очень много, что привело к увеличению количества браконьеров по сравнению с прошлым сезоном. Выявлено 16 эпизодов на привлечение к уголовной ответственности - наивысший результат по путине за последние пять лет", - отметили в пресс-службе.

"Несмотря на возросший натиск браконьеров, мы справились с защитой нерестовых рек. Об этом говорит большое количество нерестовых бугров, особенно на реках Барабашевка и Нарва. Их наличие доказывает, что в этом году красная рыба снова смогла успешно отнереститься. Борьба с браконьерами велась нами не в одиночку. Государственные инспекторы работали бок о бок с сотрудниками УМВД Хасанского района, погранслужбами и рыбоохраной", - приводит пресс-служба слова заместителя директора ФГБУ "Земля леопарда" по охране Евгения Стома.

Ранее нацпарк сообщал об усилении охранного режима от браконьеров и лесных пожаров на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

"Земля леопарда" находится на юго-западе Приморского края на пощади 369 тыс. га. Это единственное в мире место, где в естественной среде обитает популяция дальневосточного леопарда - более 100 особей. Кроме того, здесь живет 31 краснокнижный амурский тигр.