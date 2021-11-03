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В Кузбассе на шахте "Байкаимская" эвакуировали 55 горняков из-за сигнала о задымлении

Рабочие покинули шахту самостоятельно, помощь спасателей им не понадобилась

КЕМЕРОВО, 3 ноября. /ТАСС/. Эвакуация горняков проведена на шахте "Байкаимская" в Беловском районе Кемеровской области после сигнала о задымлении. 55 человек покинули забой самостоятельно, помощь спасателей не потребовалась. Об этом сообщил источник ТАСС и подтвердили в Министерстве угольной промышленности Кузбасса.

"Да, [шахтеры] эвакуированы, на стволе (горной выработке - прим. ТАСС) есть задымление, причины устанавливаются", - сказал официальный представитель министерства.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал, что на шахте "Байкаимская" произошло задымление. "Поступил сигнал о задымлении. Самостоятельно эвакуированы 55 горняков, помощь горноспасателей не потребовалась", - сказал собеседник агентства.

Шахта "Байкаимская" - единственное предприятие по подземной добыче угля в составе угольной компании "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса УГМК). Шахта введена в эксплуатацию в 2009 году с производственной мощностью 2,5 млн тонн угля в год.
 

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